Fenerbahçeli yıldızlar Maribor maçında sahada kavga etti

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında Slovenya temsilcisi Maribor ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Maribor’u İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic’in golleriyle 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler rakibini geçerek adını play-off’lara yazdırmış olsada Fenerbahçe’nin yıldızları Batshuayi ve İsmail yüksek arasında yaşanan olay taraftarların tadını kaçırdı.

İkili maç esnasında bir pozisyondan dolayı sözlü olarak tartışırken daha sonra Batshuayi’nin İsmail Yüksek’in üzerine doğru yürümesiyle taraflar arasında fiziksel müdahale yaşandı.

İsmail Yüksek ve Batshuayi’nin bu tartışması o anda orada olan Dusan Tadic’in araya girmesiyle son buldu.