Fenerbahçeli yöneticinin acı günü!

Kaynak: AA
Fenerbahçeli yöneticinin acı günü!
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun annesi Biheyecan Komsuoğlu hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun annesi Biheyecan Komsuoğlu'nun vefat ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyemiz Sertaç Komsuoğlu'nun kıymetli annesi Biheyecan Komsuoğlu'nun vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, yönetim kurulu üyemiz Sertaç Komsuoğlu başta olmak üzere Komsuoğlu ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Merhumenin cenazesi, yarın Ankara Kocatepe Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

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