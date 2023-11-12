Fenerbahçe'nin ara transferdeki hedefi belli oldu

Fenerbahçe; ocak ayında başlayacak ara transferde ön libero pozisyonunu güçlendirmeye kararlı.

Çağlar Bülent Sansar KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin ara transferdeki hedefi belli oldu

Yaz transfer döneminde kadrosuna 6 numara takviyesi yapamayan Fenerbahçe'de bu yönde haberler gelmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertli yöneticilerin Marsilya'da forma giyen ve şu anda kadro dışı kaldığı bildirilen Senegalli ön libero Pape Gueye'nin durumunu araştırdıkları ve oyuncunun menajeri ile temasa geçtiklerini bildirildi.

24 yaşında ve 1.89 boyunda olan Pape Gueye'nin Marsilya ile olan sözleşmesinin 2024 yılının haziran ayında sona erecek olması transferi kolaylaştıracak gibi. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Pape Gueye ocak ayında transfer edilmesi durumunda bu rakamın çok daha altında bir fiyata alınabilir.

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PAPE GUEYE KİMDİR?
17 kez Senegal Milli Takım formasını sırtına geçiren Pape Gueye geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi Sevilla'da kiralık olarak forma giydi... Hem mücadele hem de teknik kapasite olarak dikkat çeken bir oyuncu olan Pape Gueye ön libero dışında merkez orta sahada da forma giyebiliyor.

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