Fenerbahçe’nin attığı golde faul var mı? Eski hakemler yorumladı

Süper Lig’in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmay a tartışmalı pozisyonlar damga vurdu. Devre arasında ortalığın karıştığı maçta özellikle Fenerbahçe’nin golünde faul olup olmadığı, Eyüpspor’un faul nedeniyle verilmeyen golü, ve Fenerbahçe’nin beklediği pozisyonda kararların doğru olup olmadığı merak konusu oldu.

Beinsports’ta yayınlanan Trio programında eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

İşte eski hakemlerin pozisyonlara ilişkin yorumları:

Fenerbahçe'nin attığı golde faul var mıydı? Caner Erkin ve Arda Turan'ın kartları doğru mu?

Bahattin Duran: İrfan Can'ın Caner'e müdahalesi var. Devamında Eyüpsporlu oyuncuya geldi top. Oradan Fenerbahçe kalecisi İrfan Can'a geldi. Hakem oyunu devam ettirdi. Sonra En-Nesyri gol attı. İrfan Can Kahveci'nin Caner'e yaptığı hareketin karşılığı faul ve sarı kart. Hakem, Fenerbahçeli kalecideyken top; Caner'in yerde olduğunun farkında. Hakem oyunu durduracak. Caner'in yanına gelecek, hızlı şekilde tedavi almasını sağlayacak. Herkes orayı işaret etti Eyüpsporlu. Fauldü, sarı karttı. Hakem oyunu durdurmadı. VAR protokolüne göre, VAR müdahale etmedi. Orta sahada bir faul oldu. Pozisyonun başlangıç anı, atak fazı o an değil. İrfan Can Kahveci, Caner'e faul yaptıktan sonra top ortaya geldi; Ahmed Kutucu vurdu ve top İrfan Can Eğribayat'a geldi. Atak başlangıç fazı, İrfan Can Eğribayat'a gelen top. Bu nedenle VAR bu pozisyona müdahale etmedi. VAR protokolüne göre VAR'ın müdahale etmemesi doğru.

Bülent Yıldırım: Pozisyon faul ve sarı kart, şüphe yok. Hakem kaçırdı. Ahmed Kutucu topa vurdu ve faz bitti.

Deniz Çoban: Burada VAR müdahalesine gerek yok. Arda Hoca ihraç oldu. Doğru, hakem kararına itiraz için alanını ihlal ediyor. Arda Hoca'nın faule mi başka şeye mi itiraz ediyor. Hakemi en ağır eleştireceğim konu, dönüp yatıyor bir oyuncu, İrfan Can farkında, yanına gitti Caner'in. Top kalecinin elindeyken durdurmalıydı...

64. dakikada Tadic'in ortasında Melih'in ceza sahası içinde elle oynaması var mı? Penaltı kararı verilmeli miydi?

Bülent Yıldırım: Tadic'in ortasında Melih'in 2 veya 3 parmakla müdahalesi var. Gözden kaçtı. Topa temas var. Top yükseldi. VAR müdahalesi gerektiren nitelikte elle oynama, kartı düşünmeyiz Melih için.

Deniz Çoban: Melih'e hiç sarı kart düşünülmedi zaten. Hakem hiç şüphelenmedi bile. Belki doğru yerde olsa şüphelenecek, yanlış yerde. Eli havada görüp karışacak. Çok önemli bir yanlış. Net hata. VAR müdahale etmeliydi. Penaltı verilmeliydi.

Bahattin Duran: Bu pozisyonu sahada görmek gerçekten zor. VAR, bunu ispat edebiliyorsa müdahale edip penaltıyı verdirmeli. Elde kanıt var, topun kırılması var, oyuncunun da parmaklarının net şekilde elle oynadığını görüyorum. Yeterli kanıt var. VAR müdahalesi ve penaltı verilmeliydi.

Eyüpspor'un iptal edilen golünde yan hakemin faul kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Yardımcı hakem, lüzumsuz bir şekilde ortada faul olmayan pozisyonda faule hükmetti. Hakem devam ettirdi. Dedim herhalde golü verecek. Faul olduğuna hükmedip en başa döndü. Sağından solundan her tarafından bakıyorum, faul yok. VAR, bu tip müdahalelerde devre dışı. Eyüp'ün tertemiz golü güme gitmiş.

Bahattin Duran: Yardımcı hakem müdahalesi yanlış. Pozisyona hakem çok uzak olsa, yardımcı hakem kendi kararını verebilir. Djiku'nun eline hafif bir temas var, faul değil. Müdahale yanlış.

Deniz Çoban: Faul yok. Çok basit bir müdahale.