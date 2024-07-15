Fenerbahçe'nin Avrupa maçları fikstürü belli oldu

Türkiye'yi THY EuroLeague'de temsil edecek olan Fenerbahçe'nin yeni sezondaki maç fikstürü belli oldu.
Fenerbahçe Beko, ilk maçını İstanbul'da Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la yapacak.
Sarı lacivertli takımın fikstürü şöyle:
Olympiakos
Anadolu Efes (D)
Kızılyıldız
Alba Berlin (D)
Panathinaikos
Maccabi Tel-Aviv
Partizan
Asvel (D)
Bayern Münih
Zalgiris Kaunas (D)
Virtus Bologna (D)
Olimpia Milano
Baskonia (D)
Real Madrid (D)
Monaco
Barcelona (D)
Paris (D)
Partizan (D)
Anadolu Efes
Alba Berlin
Kızılyıldız (D)
Zalgiris
Olympiakos (D)
Virtus Bologna
Panathinaikos (D)
Real Madrid
Maccabi (D)
Olimpia Milano (D)
Asvel
Monaco (D)
Paris
Baskonia
Barcelona
Bayern Münih (D)