Fenerbahçe'nin Avrupa maçları fikstürü belli oldu

Türkiye'yi THY EuroLeague'de temsil edecek olan Fenerbahçe'nin yeni sezondaki maç fikstürü belli oldu.

Fenerbahçe Beko, ilk maçını İstanbul'da Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la yapacak.

Sarı lacivertli takımın fikstürü şöyle:

Olympiakos

Anadolu Efes (D)

Kızılyıldız

Alba Berlin (D)

Panathinaikos

Maccabi Tel-Aviv

Partizan

Asvel (D)

Bayern Münih

Zalgiris Kaunas (D)

Virtus Bologna (D)



Olimpia Milano

Baskonia (D)

Real Madrid (D)

Monaco

Barcelona (D)

Paris (D)

Partizan (D)

Anadolu Efes

Alba Berlin

Kızılyıldız (D)

Zalgiris

Olympiakos (D)

Virtus Bologna

Panathinaikos (D)

Real Madrid

Maccabi (D)

Olimpia Milano (D)

Asvel

Monaco (D)

Paris

Baskonia

Barcelona

Bayern Münih (D)

