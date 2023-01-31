Fenerbahçe'den Borini bombası

İtalyan basını Fenerbahçe'nin Karagümrük'ün İtalyan futbolcusu Fabio Borini için teklif yaptığını yazdı.

Borini'nin bonservisi için 2.5 milyon euroyu gözden çıkaran sarı lacivertlilerin transferi bitirme aşamasına geldikleri de haberde yer aldı.

Karagümrük'ün teklifi kabul etmesi halinde Borini ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

31 yaşındaki yıldız, kariyerinde Chelsea, Parma, Roma, Liverpool ve Milan gibi takımların formasını giydi.

Bu sezon Karagümrük formasıyla büyük bir çıkış yakalayan Borini, 13 gol atarken 7 de asist yaptı.

Borini'nin Karagümrük ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.