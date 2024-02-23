Fenerbahçe'nin Çağlar ve Bonucci'den önce talip olduğu yıldız ortaya çıktı

Ara transfer döneminde önceliği stoper pozisyonuna veren Fenerbahçe; önce Bonucci'yi kadrosuna katmış, ardından da uzun uğraşlar sonrası Çağlar Söyüncü ile anlaşmıştı.

Bugün ortaya çıkan haberlere göre Sarı-Lacivertli ekibin bu iki isimden önce Milan forması giyen eski oyuncusu Simon Kjaer ile temas kurmuş.

34 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun menajeri Mikkel Beck, Fenerbahçe'nin Kjaer ile devre arasında ilgilendiğini ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Bold'a konuşan Mikkel Beck, "Fenerbahçe'nin Kjaer'in durumunu sorduğu bir gerçek. O, Fenerbahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hala onu geri getirme hayali var. Ancak Milan'la böyle bir durumda sezon ortasındayken, değişime gitmek istemedi. Simon şu anda yüzde 100'üyle Milan'a odaklanmış durumda" dedi.

Fenerbahçe; 2015-2016 sezonunun yaz transfer döneminde Lille'den 7.65 milyon Euro karşılığında Simon Kjaer'i kadrosuna katmıştı. Danimarkalı stoper ortaya koyduğu performansla taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

Simon Kjaer 2017 yılında 12.5 milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer olmuştu.