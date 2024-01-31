Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

Basketbolda ülkemizi FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde (Euroleague Women) temsil eden takımlarımızın çeyrek finaldeki rakipleri netleşti. Fenerbahçe Alagöz Holding; İspanya ekibi Perfumerias Avenida ile eşleşti.

Diğer temsilcimiz ÇBK Mersin de aynı ülkeden Casademont Zaragoza ile karşılaşacak.

Fenerbahçe ve ÇBK Mersin, ilk maçlarını kendi sahalarında oynayacak. Temsilcilerimiz tur atlarsa Dörtlü Final'de birbirlerine rakip olacak.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe Alagöz Holding - Perfumerias Avenida (İspanya)

ÇBK Mersin - Casademont Zaragoza (İspanya)

ZVVZ USK Prag (Çekya) - Beretta Famila Schio (İtalya)

DVTK HUN-Therm (Macaristan) - Villeneuve d'Ascq (Fransa)

Maç tarihleri

İki galibiyet alan takımların Dörtlü Final'e yükseleceği çeyrek final maçları, 21 ve 28 Şubat'ta oynanacak.

Gerekmesi halinde üçüncü maçlar, 6 Mart'ta yapılacak.

Ev sahibi ülkenin sonradan açıklanacağı Dörtlü Final ise 12-14 Nisan'da düzenlenecek.