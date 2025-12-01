Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nefes kesti.

Leroy Sane'nin ilk yarıda attığı golle Galatasaray'ı öne geçirdiği dev maçta son sözü Fenerbahçe'nin nöbetçi golcüsü Jhon Duran söyledi.

FENERBAHÇE'YE 1 PUANI KAZANDIRDI

Karşılaşmada 63. dakikada En Nesyri'nin yerine oyuna dahil olan Kolombiyalı yıldız, 90+5'te kafa golüyle skora dengeyi getirerek Fenerbahçe adına 1 puanı kurtaran isim oldu.

2 GOLÜ DE DERBİLERDE KRİTİK ANLARDA GELDİ

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü kaydeden Jhon Duran iki kez Galatasaray derbisinde ağları havalandırdı. 21 yaşındaki yıldız oyuncu ligde toplamda forma giydiği 5 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.