Fenerbahçe'nin eski golcüsü Galatasaray'a imza attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Galatasaray'a imza attı

Galatasaray daha öncesinde Türkiye'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamış olan Cecillia Zandalasini'yi transfer etti.

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray Çağdaş Faktoring 2018-21 sezonları arasında Fenerbahçe forması da giyen Cecillia Zandalasini'yi kadrosuna kattı.

1 YILLIK İMZAYI ATTI

Sarı-kırmızılı ekipten transfere dair yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring, 2024/25 sezonu kadro yapılanmasını 1996 doğumlu ve 188 cm boyundaki İtalyan forvet Cecilia Zandalasini’yi 1 yıllığına kadrosuna katarak sürdürdü. Cecilia Zandalasini’ye hoş geldin diyor, şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

TRANSFERDE GAZA BASTILAR

Ekrem Memnun yönetimindeki Galatasaray Zandalasini’ye ek olarak Quanitra Hollingsworth, Ji-Su Park, Brianna Fraser’ı kadrosuna katmış Julie Vanloo ve Sude Yılmaz’la sözleşme yenilemişti.

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