Fenerbahçe'nin eski golcüsü Galatasaray'a imza attı

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray Çağdaş Faktoring 2018-21 sezonları arasında Fenerbahçe forması da giyen Cecillia Zandalasini'yi kadrosuna kattı.
1 YILLIK İMZAYI ATTI
Sarı-kırmızılı ekipten transfere dair yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring, 2024/25 sezonu kadro yapılanmasını 1996 doğumlu ve 188 cm boyundaki İtalyan forvet Cecilia Zandalasini’yi 1 yıllığına kadrosuna katarak sürdürdü. Cecilia Zandalasini’ye hoş geldin diyor, şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
TRANSFERDE GAZA BASTILAR
Ekrem Memnun yönetimindeki Galatasaray Zandalasini’ye ek olarak Quanitra Hollingsworth, Ji-Su Park, Brianna Fraser’ı kadrosuna katmış Julie Vanloo ve Sude Yılmaz’la sözleşme yenilemişti.