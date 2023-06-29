Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bayern Münih'e imza atıyor

Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-jae, Napoli'den Bayern Münih'e gidiyor.

Serie A'da şampiyonluk yaşayan Napoli'nin flaş isimlerinden biri olan Güney Koreli stoperi kadrosuna katmak için Bayern Münih ve Manchester United adeta yarışıyordu.

Alman devi Kim Min transferinde mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Kim, Bayern Münih'in sözleşme teklifini kabul etti. 26 yaşındaki oyuncu Alman takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bayern, Kim Min-jae'nin sözleşmesinde yer alan ve temmuz ayının ilk iki haftasında aktif hale gelecek olan "50 milyon euroya serbest kalır" maddesini kullanarak futbolcunun bonservisini alacak.

Uzun süredir Kim'i kadrosuna katmak isteyen Manchester United ise stoper takviyesi için başka isimlere yönelecek.



