Alex de Souza'dan Messi'ye aile göndermesi

Yurtdışında oynayan futbolcuların eşlerine ve çocuklarına yetirli zaman ayıramadığından söz eden AleX, Messi ve ailesinin de yıllarca bu zorluklarla boğuştuğunu belirterek, “Aile kurmak mükemmel bir ilişkiye sahip olduğunuz anlamına gelmez,ama koşup kutlamak için, ağlamak için,korunmak için ve onun durumunda korunmak için bir yeriniz vardır.

Bu aile dünya unvanını kutlamayı hak ediyor. Arjantinli arkadaşlarımı unvan için tebrik ederim!!! Bu Aileye tebrikler!” Dedi.