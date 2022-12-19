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Alex de Souza'dan Messi'ye aile göndermesi

Fenerbahçe’nin eski yıldızı AleX de Souza, Dünya Kupası finalinin ardından instagram hesabından bir mesaj yayınlayarak, Messi ve ailesini kutladı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 14:14
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Messi'nin ailesiyle ilgili mesaj verdi

Alex de Souza'dan Messi'ye aile göndermesi
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Yurtdışında oynayan futbolcuların  eşlerine ve çocuklarına yetirli zaman ayıramadığından söz eden AleX, Messi ve ailesinin de yıllarca bu zorluklarla boğuştuğunu belirterek, “Aile kurmak mükemmel bir ilişkiye sahip olduğunuz anlamına gelmez,ama koşup kutlamak için, ağlamak için,korunmak için ve onun durumunda korunmak için bir yeriniz vardır.

Bu aile dünya unvanını kutlamayı hak ediyor. Arjantinli arkadaşlarımı unvan için tebrik ederim!!! Bu Aileye tebrikler!” Dedi.

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