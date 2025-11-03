Sırp basketbolcu Vladimir Stimac, Türkiye'ye yabancı bir isim değil. 2011-12 sezonunda Olin Edirne formasıyla Türkiye'ye merhaba diyen 2.08'lık dev pivot 2012-13'de Banvit, 2016-17'de Beşiktaş, 2017-18'de Anadolu Efes, 2018-19'de Telekom aynı sezon Fenerbahçe ve 2021'de Bahşehir'de forma giydi.

2021'de basketbolu bırakan Stimac ülkesinde siyasete girdi. Son dönemde Sırbistan'da devam eden öğrenci eylemlerine destek veren 38 yaşındaki Stimac ülkesinde 'anayasal düzeni yıkmaya çalışmak' suçundan tutuklandı.

Belgrad Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Stimac, 2 Kasım'da Sırbistan Meclisi'nin hemen yakınındaki Nikola Pasic Meydanı'nda anayasal düzenin şiddet yoluyla yıkılması çağrısında bulundu. Eski basketbolcu, Pioneer Park'ta başka bir toplantıda da polis memurlarına saldırılmasını istedi. Videosu da bulunan Stimac, siyasiler hakkında küfürlü konuşarak "Herkes gelsin, traktörleri her taraftan çağırın. Meclis önündeki polis memurları kimlik numarasız ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in adalet talep edenleri dizginlemek için kullandığı suçlular" dedi. Savcılığa göre bu söylemler, anayasal düzeni şiddet yoluyla bozma suçu işleyen Stimac'ın tutuklanmasına yol açtı.