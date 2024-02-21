Fenerbahçe'nin eski yıldızında doping çıktı. 48 ay men edildi

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Fenerbahçe'nin eski yıldızında doping çıktı. 48 ay men edildi
Bir dönem Fenerbahçe Beko'da forma giyen, son olarak Baskonia'da oynayan Pierria Henry doping yaptığı için men cezası aldı.

Bir dönem Fenerbahçe Beko forması da giyen, son olarak İspanyol ekibi Baskonia'da oynayan Pierria Henry geçen yıl doping testine girmiş, sonuçları pozitif çıkmıştı.

O tarihte Baskonia'nın sözleşmesini fesh ettiği 31 yaşındaki ABD'li guard, uzun süredir sahalardan uzaktı.

FIBA Disiplin Kurulu; yaklaşık 1 yıl sonra Henry'nin cezasını açıkladı.

Resmi açıklamaya göre Pierria Henry 48 ay men cezası aldı. Bu cezanın bir senesini geride bırakan 31 yaşındaki oyun kurucu, 13 Ocak 2027 tarihinde sahalara geri dönebilecek.

2017-18 sezonunda TOFAŞ'ta oynayan Henry, 2021-22 sezonunda Fenerbahçe Beko'da görev yapmıştı.

2022 yazında ‘ailevi sebepler gerekçesiyle’ Fenerbahçe‘den ayrılıp şansını bir süre NBA Yaz Ligi’nde deneyen Henry, 2022-23 sezonunun ortasında eski takımı Baskonia ile anlaşmıştı.

İspanyol ekibi de testi pozitif çıkan tecrübeli oyun kurucuyla yollarını ayırmıştı.

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