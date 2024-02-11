Fenerbahçe'nin Fatih Tekke kabusu! Bunu hep yapıyor

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe'nin Fatih Tekke kabusu! Bunu hep yapıyor
Fatih Tekke yönetimindeki takımlar son iki sezondur Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda çelme takıyor.

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında Fatih Tekke kabusunu bir kez daha yaşadı!
Geçen sezon İstanbulspor ile Kadıköy’de oynanan maçta son saniyelerde 3-2 geride olan İstanbulspor, Eze’nin golüyle maçı 3-3 tamamlamış ve Fenerbahçe’ye şampiyonluk yolunda büyük bir darbe vurmuştu.
Bu sezon ise Alanyaspor ile yine Kadıköy’de karşılaşan Fenerbahçe, 2-2 berabere kalarak sürpriz bir puan kaybı yaşadı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, liderliği Galatasaray’a kaptırdı.
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Tekke, "Oyuncularımı tebrik ederim. Böyle bir ambiyansta, tüm her şeyi düşündüğünüzde, yenilen goller, verilen penaltı, fauller, ilk yarı bizim oyuncumuza yapılan faul... Son dakikalarda da galibiyeti kaçırdık" dedi.
Fatih Tekke, basın toplantısında ise şu ifadeleri kullandı: "Maça çıkmadan önce hakemlerle diyaloğa hayatta girmem. Bu maçın başında hakeme 'Allah aşkına maçı durdurma, biri 'ah' deyince rakip de olsa benimki de olsa durdurma' dedim. Oynamayı isteyen, bizim gibi bir takım için geçerli değil. Türkiye'de bu var, ama Alanyaspor'da yok."

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