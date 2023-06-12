Fenerbahçe'nin galibiyeti Adana Demirspor'a Avrupa yolunu açtı

Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’nı kazanmasıyla birlikte, Süper Lig’i 4.sırada bitiren Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Taraftar bu sevinci sokaklarda kutladı.

Fenerbahçe'nin galibiyeti Adana Demirspor'a Avrupa yolunu açtı

(AA) Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanması, Spor Toto Süper Lig 4'üncüsü Adana Demirspor'a Avrupa yolunu açtı. Adana Demirspor, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı kazandı.

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürdü.

Spor Toto Süper Ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı da kazanmasıyla, Adana Demirspor, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı kazandı.

Adana ekibi, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak.

Fenerbahçe de, gelecek sezon Konferans Ligi 2. ön eleme turundan Avrupa macerasına başlayacak.

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ADANA DEMİRSPOR TARAFTARLARI SOKAKLARA ÇIKTI

Adana Demirspor, maçın bitmesinin ardından Twitter adresinden UEFA Avrupa Konferans Ligi hesabını etiketleyerek "UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeyiz!" paylaşımı yaptı.

Taraftarlar da takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmasını kutladı. Bazı taraftarlar araçlarıyla korna çalıp kortej oluştururken, bazı noktalarda ellerindeki takım bayraklarıyla bir araya gelip şarkılar söyledi.

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