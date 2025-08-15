Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu: 7 isim İstanbul'da kaldı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sakatlıkları devam eden Becao ile Mert Hakan'ın yanı sıra son maçta sakatlanan Mert Müldür kadroda yer almadı. Öte yandan Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Diego Carlos, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Ognjen Mimovic'i İstanbul'da kaldı.

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Cenk Tosun