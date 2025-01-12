Fenerbahçe'nin gözü Ahmed Kutucu'da

Sarı lacivertliler devre arasında Eyüpspor'un parlayan yıldızı Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmak için planlar yapıyor. Fenerbahçe özellikle takas ve bir miktar para ile bu transferi bitirme amacında.

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe Levent Mercan ya da Bartuğ Elmaz'la birlikte bir miktar para önereceği kaydedildi. Henüz resmi bir teklif yapılmış olmasa da önümüzdeki günlerde gelişmelerin olabileceği öğrenildi.

10 MİLYON EURO İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız Ahmet Kutucu ve Berke Özer için belirledikleri bonservis ücretini açıklamıştı. Kulaksız "Biz Ahmed Kutucu ve Berke Özer için 10'ar milyon Euro transfer bedeli belirledik fakat bunu süreç gösterecek. Şu anda satış önceliğimiz yok." ifadelerini kullandı.

Yükselen formu ile dikkatleri çeken Ahmed Kutucu Eyüpspor'da bu sezon 19 maça çıkarken, 9 gol ve 5 asist kaydetti.