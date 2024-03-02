Fenerbahçe'nin Hatay maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan 4 ay sonra flaş karar

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor'a konuk olacak.
Mersin Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.
Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal; sakatlığı geçen Becao'yu ilk 11'e yazdı.
Rodrigo Becao, 10. haftadaki Pendikspor karşılaşmasının ardından yaklaşık 4 ay sonra görev aldı.
Hatayspor: Erce, Burak, Maksimovic, Ghoulam, Kerim, Matondo, Rivas, Bashiru, Mehdi, Halil, Pedro.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Ferdi, Becao, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko
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