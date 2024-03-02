Fenerbahçe'nin Hatay maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan 4 ay sonra flaş karar

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Fenerbahçe'nin Hatay maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan 4 ay sonra flaş karar
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sakatlığı geçen Becao'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor'a konuk olacak.

Mersin Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal; sakatlığı geçen Becao'yu ilk 11'e yazdı.

Rodrigo Becao, 10. haftadaki Pendikspor karşılaşmasının ardından yaklaşık 4 ay sonra görev aldı.

Hatayspor: Erce, Burak, Maksimovic, Ghoulam, Kerim, Matondo, Rivas, Bashiru, Mehdi, Halil, Pedro.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Ferdi, Becao, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko

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