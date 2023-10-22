Fenerbahçe'nin Hatayspor 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Hatayspor'u ağırlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal ilk 11'i belirledi.

Fenerbahçe'nin Hatayspor 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı toplam 16 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftada puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 24 puan ve 17 averajla giriyor.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Emre Mor, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz tam olarak hazır durumda bulunmayan Cengiz Ünder'in de Hatayspor karşısında oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken, evinde RAMS Başakşehir'i 4-0 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.

Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın, Hatayspor karşısında formaya yakın görünüyor.

Sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yokluğunda sarı-lacivertlilerin kadrosunda Rodrigo Becao, Samet Akaydın ve Alexander Djiku'dan oluşan stoper hattı bulunuyor.

Gana Milli Takımı'na çağrıldığı dönemde sakatlık yaşayan Alexander Djiku'nun riske edilmemesi durumunda, A Milli Takım formasıyla çok etkili bir performansa imza atan Samet Akaydın'ın Hatayspor müsabakasına ilk 11'de çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin beklenenen 11'i şöyle:

Livakovic, Ferdi, Samet, Becao, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Hatayspor'un da sahaya şu kadrosuyla çıkması bekleniyor:

Erce, Kamil, Kilama, Burak, Ghoulam, Matondo, Bashiru, Aburjania, Rivas, Lamkel, Dadasov.

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