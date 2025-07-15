Fenerbahçe'nin hedefindeydi! Uğurcan Çakır için sıcak gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin hedefindeydi! Uğurcan Çakır için sıcak gelişme

Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır için Fenerbahçe devreye girmiş ancak başkan Ertuğrul Doğan, hiçbir şekilde bu transfere izin vermeyeceklerini söylemişti. Başarılı eldivene bu kez Fransa'dan bir talip çıktı.

Monaco, daha önce de ilgilendiği Uğurcan Çakır için yeniden devreye girdi. Marc-Andre ter Stegen ve Vanja Milinkovic-Savic'ten olumlu cevap alamayan Fransız ekibi Uğurcan'a döndü.

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Kaleci konusunu bir an önce sonuçlandırmak isteyen Fransız ekibinin, bu hafta içinde 29 yaşındaki kaleci için Trabzonspor'a resmî teklif yapması bekleniyor. Uğurcan Çakır için gözden çıkarılan rakamın da 15 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.Yurt dışı için kaptana sözü olan başkan Ertuğrul Doğan, istedikleri düzeyde bir teklif gelmesi durumunda bu sözünü hayata geçirebilir.

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