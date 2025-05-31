Fenerbahçe'nin hocası milli takımı çalıştırmaya devam edecek

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takım Başantrenörlüğü görevine yeniden Fenerbahçe İstanbul Jet Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının Başantrenörü Can Aksu getirildi.

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe İstanbul Jet Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın Başantrenörümüz Can Aksu, Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takım Başantrenörlüğü görevine yeniden getirildi.

Son 7 sezondur Fenerbahçemizde görev yapan hocamız; 4 Süper Lig Şampiyonluğu, 3 Avrupa Kupası (EuroCup I, II, III) ile takımımıza tarihi başarılar kazandırdı.

Milli Takım kariyerinde de Avrupa Şampiyonluğu, 2 Avrupa İkinciliği, Dünya Üçüncülüğü gibi değerli başarılara imza atan Can Aksu’ya yeni görevinde başarılar diliyor; hem kulübümüzde hem de Ay-Yıldızlı forma altında aynı gururu yaşatmaya devam etmesini temenni ediyoruz!"