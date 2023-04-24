Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i belli oldu. Jesus'tan flaş karar

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Galatasaray'ın Karagümrük karşısında puan kaybetmesiyle şampiyonluk yarışında umutlanan Fenerbahçe, bu akşam rakibini yenerse büyük avantaj elde edecek.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.
Teknik direktör Jorge Jesus, maç öncesi ilk 11 için kararını verdi. Sarı lacivertli takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Alioski, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Emre Mor, Enner Valencia, Joao Pedro.