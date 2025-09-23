Fenerbahçe'nin kamp kadrosunu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına konuk olacak.
Çarşamba günü oynanacak mücadele, saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.
Sarı lacivertli ekip, kamp kadrosunu açıkladı. 20 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:
Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Nene, En-Nesyri, Cenk Tosun.