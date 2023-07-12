Fenerbahçe'nin kaptanı belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Edin Dzeko'nun takımın yeni kaptanı olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin kaptanı belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kızılyıldız ile oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Kartal, Edin Dzeko'nun maça kaptan olarak çıkmasının sorulması üzerine, Bosnalı yıldızın takımın yeni kaptanı olduğunu söyledi.
İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:
Dzeko, dünya çapında bir oyuncu. Çok büyük bir profesyonel bir oyuncu. Böyle bir karar verdik. Takımın kaptanı olacak. Onun yanında 2 Türk oyuncu kaptanımız olacak. Altay, Mert Hakan, İrfan Can ona yardımcı olacak. Öyle bir karar aldık.

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