Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi. Rekor peşinde

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'i belirledi.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi. Rekor peşinde

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Sezona çok etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı 15 resmi maçı da kazandı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi ve milli araya puan kaybı yaşamadan girmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı 3 deplasman maçında da kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertliler, sırasıyla Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u ise 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çıktığı ilk 3 deplasmanda da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakası öncesinde bu sezon konuk olduğu 6 maçı da gol yemeden tamamlamayı başarmıştı.

Spartak Trnava deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, bu sezon ilk deplasman golünü kalesinde görmüştü.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında kendi rekorunu egale etmeye çalışacak.

Sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılması durumunda ligde ilk 8 maçını fire vermeden geçmiş olacak.

Söz konusu başarıyı daha önce 2009-2010 sezonunda elde eden Fenerbahçe, kazanması durumunda bu rekoru egale edecek.

Teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği ilk 11'i de şu şekilde belirledi:

Livakovic, Osayi, Djiku, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i de şöyle:

Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Ouanes, Yasin, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Gomis, Ngoy.

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