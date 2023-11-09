Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i belli oldu. İsmail Kartal genç isme şans verdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk oluyor. Mücadelenin 11'i belli oldu.

Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i belli oldu. İsmail Kartal genç isme şans verdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubunda Fenerbahçe, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e konuk oluyor.

Huvepharma Arena'da oynanacak mücadeleyi Ondřej Berka yönetecek.

Ligde son olarak Trabzonspor'a yenilen Sarı Lacivertliler, grubunda oynadığı 3 maçın ardından 4. maçını kazanarak moral depolamak istiyor.

İsmail Kartal Fred, Djiku, Becao gibi takımın önemli yıldızlarından yararlanamayacak.

Öte yandan karşılaşmanın 11'i de belli oldu;

Ludogorets:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Zajc, Kent, Tadic, Batshuayi

İlgili Haberler
Fenerbahçe maçına saatler kala canlı yayınlayacak Exxen'den flaş açıklama
Fenerbahçe maçına saatler kala canlı yayınlayacak Exxen'den flaş açıklama
Fenerbahçe'den Becao açıklaması. Sağlık durumu belli oldu
Trabzonspor'da Fenerbahçe bereketi. Başkan dev primi açıkladı
Bayern Münih Galatasaray galibiyetini Fenerbahçelilerle kutladı
Öne Çıkanlar
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
PFDK Fenerbahçe'nin cezalarını açıkladı Spor
PFDK Fenerbahçe'nin cezalarını açıkladı
TİP’ten çok sert Yargıtay açıklaması: Ortada bir anayasa yoksa ortada bir devlet yoktur Gündem
TİP’ten çok sert Yargıtay açıklaması: Ortada bir anayasa yoksa ortada bir devlet yoktur
Dolmabahçe'de Beşiktaş taraftarından büyük protesto. Devre arası takım ıslıklandı Spor
Dolmabahçe'de Beşiktaş taraftarından büyük protesto. Devre arası takım ıslıklandı
Irak'ta ABD üssüne İHA saldırısı Dünya
Irak'ta ABD üssüne İHA saldırısı
Yunanistan’da aşırı sağcı 11 milletvekilinin dokunulmazlığı kalktı Dünya
Yunanistan’da aşırı sağcı 11 milletvekilinin dokunulmazlığı kalktı
Atatürk'ün emriyle kurulan Diyanet 10 Kasım’da Atatürk'ü anmayacak Gündem
Atatürk'ün emriyle kurulan Diyanet 10 Kasım’da Atatürk'ü anmayacak