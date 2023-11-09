Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i belli oldu. İsmail Kartal genç isme şans verdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubunda Fenerbahçe, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e konuk oluyor.
Huvepharma Arena'da oynanacak mücadeleyi Ondřej Berka yönetecek.
Ligde son olarak Trabzonspor'a yenilen Sarı Lacivertliler, grubunda oynadığı 3 maçın ardından 4. maçını kazanarak moral depolamak istiyor.
İsmail Kartal Fred, Djiku, Becao gibi takımın önemli yıldızlarından yararlanamayacak.
Öte yandan karşılaşmanın 11'i de belli oldu;
Ludogorets:
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Zajc, Kent, Tadic, Batshuayi
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