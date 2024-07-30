Fenerbahçe'nin Lugano maçı ilk 11'i belli oldu. Mourinho'dan flaş karar

Düzenleme: Nilgün Didar Tüt
Fenerbahçe'nin Lugano maçı ilk 11'i belli oldu. Mourinho'dan flaş karar

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2. ön eleme turu rövanş maçında evinde Lugano'yu konuk ediyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile karşılaşacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Kritik mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Szymanski, Ferdi, Tadic, Dzeko

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda

MOURINHO'DAN FERDİ KADIOĞLU KARARI

Jose Mourinho'dan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş bir karar aldı.

Ferdi, mücadeleye kanat olarak başlayacak.

İLK MAÇ 4-3 BİTMİŞTİ
Fenerbahçe, deplasmanda oynanan ilk maçı 4-3 kazanmayı başarmıştı.

Temsilcimizin gollerini 45+1, 46 ve 67'de Edin Dzeko, 73'te Ferdi Kadıoğlu atmıştı.

Lugano'nun golleri ise 4. dakikada El Wafi, 64. dakikada Bislimi ve 90+4'te Valenzuela'dan gelmişti.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe'ye her türlü galibiyet ve beraberlik yetiyor. Kanarya'nın alacağı galibiyet ve beraberlik, adını üst tura yazdırmak için yeterli olacak.

Tek farklı mağlubiyet durumunda ise maç uzatmalara gidecek.

15'er dakikalık iki uzatma devresinde de eşitlik bozulmadığı takdirde maç seri penaltı atışlarına gidecek.

2 veya daha farklı yenilgi olması durumunda temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU
Fenerbahçe, Lugano'yu devirip tur atlarsa 3. eleme turunda Fransa'nın Lille ekibiyle karşılaşacak.

3. eleme turu ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş maçları ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

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