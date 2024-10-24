Fenerbahçe'nin Manchester United karşısında ilk 11'i belli oldu

Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Sarı-lacivertli ekip 4 puanla 13. sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında bu akşam İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, müsabakaya şu 11’le başlayacak:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Sofyan Amrabat, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri.

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Zeki Dursun, İsmail Yüksek, Şükür Toğrak, Edin Dzeko, Cenk Tosun.

Manchester United'ın ilk 11'i ise şu şekilde:

Onana, Dalot, De Ligt, Lindelöf, Martínez, Ugarte, Eriksen, Rashford, Mazraoui, Garnacho, Zirkzee

