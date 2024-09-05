Fenerbahçe'nin parası buhar oldu

Yaz transfer döneminin son günlerine girilirken kadrosunda boşluk yaratmak isteyen Fenerbahçe Jose Mourinho’nun üstünü çizdiği isimleri tek tek takımdan gönderiyor.

Sarı-lacivertli yönetim bu doğrultuda son birkaç günde 3 yıldız futbolcusu (Rade Krunic, Joao Perdo ve Luan Peres) ile yollarını ayırdı.

Yönetim yaşanan bu ayrılıklar ile birlikte yeni transferler için yer açsada 3 oyuncudan ortaya çıkan zarar gündem oldu.

ZARAR 13.41 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler Rade Krunic, Joao Perdo ve Luan Peres ile yolların ayrılması ile birlikte 13.41 milyon euro zarara uğradı.

RADE KRUNIC

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Milan’dan 3.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Rade Krunic sarı-lacivertlilerle 22 maça çıktıktan sonra bedelsiz olarak Kızılyıldız’a gitti.

LUAN PERES

2022 yılında Marsilya’dan 5.23 milyon Euro karşılığında takıma katıla Luan Peres 23 maça çıktıktan sonra bedelsiz olarak Santos’a gitti.

JOAO PEDRO

Yine 2022 yılında 4.68 milyon Euro karşılığında Galatasaray’a transfer çalımı olarak Cagliari’den alınan Joao Pedro 28 maçta forma giydikten sonra sözleşmesi feshedildi.