Fenerbahçe'nin planlarını alt üst eden istifa

Fenerbahçe’nin takımdan göndermek istediği Brezilyalı golcü Joao Pedro için kurduğu planlar bozuldu.

Bir süredir Joao Pedro’yu transfer etmek için oyuncu ve sarı-lacivertlilerle görüşen Salernitana’da flaş bir gelişme yaşandı.

İSTİFA KARARI TRANSFERİ DURDURDU

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Salernitana'nın başkanı Danilo Iervolino'nun ani istifası sonrası transfer görüşmeleri durma noktasına geldi.

Salernitana Sportif Direktörü Gianluca Petrachi yaptığı açıklamada Pedro transferine kulübün şuan için izin vermediğini ifade etti.

GREMIO'YA KİRALANMIŞTI

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’ye gelen Joao Pedro bir türlü beklenileni verememişti. Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon ülkesinin takımlarından Gremio’ya gitmişti.

KAYIPLARA KARIŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Oyuncunun Brezilya ekibi ile sözleşmesinin sona ermesine rağmen Fenerbahçe’ye dönmemesi üzerine kayıp olduğu iddiaları ortaya atılmış ancak daha sonrasında transfer görüşmeleri için izin aldığı ortaya çıkmıştı.