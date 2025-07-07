Fenerbahçe'nin programında değişiklik: O maç iptal edildi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 14 Temmuz'da Portekiz kampına gidecek ve 27 Temmuz'a kadar bir dizi hazırlık maçı oynayacak olan Fenerbahçe'nin programında değişiklik oldu.

Portekiz kampında 20 Temmuz tarihinde oynanması planlanan Sunderland maçı, İngiliz ekibinin iç meseleleri nedeniyle iptal edildi. Sarı-lacivertliler aynı tarihte Portekiz ekibi Uniao de Leiria ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programının son hali şu şekilde:

12 Temmuz: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

17 Temmuz: Fenerbahçe - Portimonense

20 Temmuz: Fenerbahçe - Uniao de Leiria

23 Temmuz: Fenerbahçe - Al Ittihad

26 Temmuz: Fenerbahçe - Benfica

30 Temmuz: Fenerbahçe - Lazio