Fenerbahçe'nin rakibinde tüm takım istifa etti

UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. Hafta karşılaşmalarında Nordsjaelland’a deplasmanda 7-1 mağlup olan Ludogorets’te yenilginin faturası ağır oldu.
Mücadelenin ardından yoğun eleştirilerin hedefi haline gelen Bulgar ekibinde tüm yönetim ve teknik kadronun istifa ettiği açıklandı.
Bulgaristan Ligi’nde 10. Hafta geride kalırken Lodogorets bu karşılaşmalarda 6 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet elde ederek topladığı 20 puanla 6. sırada yer alıyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe Ludogorets ile 26 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45’te kendi evinde karşı karşıya gelecek