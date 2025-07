Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.

Fenerbahçe’nin 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile kozlarını paylaşacak.

ESKİ FENERBAHÇELİ RAKİP OLDU

Geçtiğimiz sezonu PSV ve Ajax'ın ardından üçüncü sırada bitiren Feyenoord'un teknik direktörlüğünü şubat ayından beri eski Fenerbahçeli Robin van Persie yapıyor.

1. LİG'DEN TRANSFER YAPMIŞTI

Hollanda ekibi son olarak 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da forma giyen Gaoussou Diarra'yı 3.5 milyon euroluk bedelle kadrosuna katmıştı.

