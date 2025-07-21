Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu!

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı ekip belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.

Fenerbahçe’nin 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile kozlarını paylaşacak.

ESKİ FENERBAHÇELİ RAKİP OLDU

Geçtiğimiz sezonu PSV ve Ajax'ın ardından üçüncü sırada bitiren Feyenoord'un teknik direktörlüğünü şubat ayından beri eski Fenerbahçeli Robin van Persie yapıyor.

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1. LİG'DEN TRANSFER YAPMIŞTI

Hollanda ekibi son olarak 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da forma giyen Gaoussou Diarra'yı 3.5 milyon euroluk bedelle kadrosuna katmıştı.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Fenerbahçe bu turda ilk maçı 5 ya da 6 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 12 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak.

Sarı-lacivertliler, rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe'nin, Feyenoord'u elemesi durumunda play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

- Benfica - Nice eşleşmesinin galibi
- Club Brugge - Salzburg / Brann eşleşmesinin galibi.

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