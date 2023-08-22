Fenerbahçe'nin sattığı 7 oyuncudan kazandığı para belli oldu

Fenerbahçe, transfer sezonu sona ermeden elde etmeyi başardığı rekor kazançla dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin sattığı 7 oyuncudan kazandığı para belli oldu

Başkan Ali Koç ve yönetimi, yaz transfer döneminde Fenerbahçe Kulübü kasasının dolmasını sağladı.

Sarı lacivertliler, şimdiye kadar satışını gerçekleştirdiği 7 futbolcudan toplamda 52.2 milyon Euro’luk bonservis kazancı sağladı.

Fenerbahçe’nin yaz transfer dönemi satışlarından bonuslar hariç olarak şu gelirleri aldı:
Arda Güler: 20 milyon Euro
Attila Szalai: 12.3 milyon Euro
Bruma: 6.5 milyon Euro
Diego Rossi: 5.2 milyon Euro
Mergim Berisha: 4 milyon Euro
Willian Arao: 3 milyon Euro
Gustavo Henrique: 1.2 milyon Euro
TOPLAM GELİR: 52.2 milyon Euro

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