Fenerbahçe'nin sattığı 7 oyuncudan kazandığı para belli oldu

Başkan Ali Koç ve yönetimi, yaz transfer döneminde Fenerbahçe Kulübü kasasının dolmasını sağladı.

Sarı lacivertliler, şimdiye kadar satışını gerçekleştirdiği 7 futbolcudan toplamda 52.2 milyon Euro’luk bonservis kazancı sağladı.

Fenerbahçe’nin yaz transfer dönemi satışlarından bonuslar hariç olarak şu gelirleri aldı:

Arda Güler: 20 milyon Euro

Attila Szalai: 12.3 milyon Euro

Bruma: 6.5 milyon Euro

Diego Rossi: 5.2 milyon Euro

Mergim Berisha: 4 milyon Euro

Willian Arao: 3 milyon Euro

Gustavo Henrique: 1.2 milyon Euro

TOPLAM GELİR: 52.2 milyon Euro