Fenerbahçe'nin son Medina teklifi ortaya çıktı

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Fenerbahçe'nin son Medina teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe taraftarının gelişini dört gözle beklediği Boca Juniors forması giyen Medina için yapılan son teklif belli oldu.

Fenerbahçe, ön liberoya Sofyan Amrabat’ı transfer ettikten sonra merkez orta saha transferini de tamamlamak için yoğun bir çaba harcıyor.

Arjantin basınından TNT Sports’un haberine göre, Fenerbahçe, Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina için Boca Juniors ile görüşmelerini sürdürüyor ve oyuncu için yeni bir teklifte bulundu. Fenerbahçe, Medina’yı şimdi transfer etmek istediğini Boca Juniors’a iletti. Ancak Boca Juniors, oyuncuyu yıl sonuna kadar takımda tutmak istiyor ve birkaç saat içinde kararını Fenerbahçe’ye iletecek.

Ayrıca, Sports Digital'den Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme ile görüşerek Medina için final teklifini yaptı. Haberde, Fenerbahçe’nin Medina için Boca’ya 10 milyon dolar bonservis ücreti, 5 milyon dolar bonus ve Arjantin Devleti’nin keseceği yüzde 20’lik payı da kabul ettiği belirtiliyor.

Cristian Medina, 22 yaşındaki Arjantinli altyaş milli orta saha oyuncusu olarak bu sezon 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı. Ayrıca, Arjantin’in 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda da yer aldı.

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