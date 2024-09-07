Fenerbahçe'nin yeni Medina kararı ortaya çıktı

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Fenerbahçe'nin yeni Medina kararı ortaya çıktı

Fenerbahçe yönetimi, her konuda anlaşma sağladığı, ancak ocak ayına kadar Boca Juniors'ta kalacak olan Medina konusunda önlem aldı.

Fenerbahçe’nin Boca Juniors ile Cristian Medina transferi konusunda yeni bir karar aldı...

Sarı-Lacivertliler, Arjantin temsilcisiyle 15 milyon dolar artı bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay karşılığında anlaşma sağlamıştı. Ancak Boca Juniors 22 yaşındaki oyuncuyu hemen göndermek istemiyordu. Bu gelişme sonrası taraflar Medina'nın ocak ayına kadar Arjantin ekibinde kalması yönünde el sıkıştı.

Fenerbahçe taraftarı, Medina'nın, Boca Juniors'ta oynamaya devam edecek olmasıyla "ya sakatlanırsa?" sorusunu sormaya başladı. Aynı düşüncede olan Fenerbahçe yönetiminin Boca Juniors ile yapılan anlaşmaya özel bir madde koydurduğu ortaya çıktı.

Sports Digital'den Reşat Can Özbudak'ın haberine göre, Fenerbahçe, Medina'nın sakatlanma riskine karşılık anlaşmaya sakatlık maddesi ekletti. Böylece Fenerbahçe kendini bir anlamda güvence altına almış oldu.

Medina, Fenerbahçe ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Medina, Boca Juniors formasıyla çıktığı 155 maçta 9 gol attı ve 11 asist yaptı.

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