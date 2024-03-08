'Fenerbahçe'nin yerli ve ezeli rakibi küplere binse yeridir'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini 3-0 yenerek çeyrek finalin kapısını araladı.

Sarı lacivertli takımın gollerini 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde 90+4. dakikada Dusan Tadic'in penaltıdan attı.

Avrupa'da muhteşem bir zafer elde eden sarı lacivertli takımla ilgili en çarpıcı yorum gazeteci Ercan Güven'den geldi.

Güven'in yazısında bir bölüm şöyle:

Belçika’daki 3-0 net skorla, biyolojik saatini “çeyrek finale çeyrek kalaya” kuran Fenerbahçe’nin, şampiyonluktaki “yerli ve ezeli” rakibi, küplere binse yeridir.

Kolay mı; “kutsal savaş” verdikleri “düşman koalisyona” bir de “dış güçler” eklendi sanki! Hani dehşetli bir rakipti Saint Gilloise?

Şaka bir yana, aslında tecrübe ile temponun zırhsız-maskesiz mertçe kapışması ve kocaman yürekli yeteneklerin, kocaman akciğerlerle baş etme gösterisiydi Belçika’da yaşanan.

Teraziye basan ise sezonun en akıllı en iyi mücadelesini veren Fenerbahçe.