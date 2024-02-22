Fenerbahçe'nin yıldızı aylar sonra döndü. Dizinin son halini görenler şok oldu

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Fenerbahçe'nin yıldızı aylar sonra döndü. Dizinin son halini görenler şok oldu
Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin antrenmanında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe; Süper Lig'in 26. haftasında cumartesi günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

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Pas organizasyonları üzerinde duran Sarı-Lacivertliler'in idmanı dar alanda çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla noktalandı.

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Fenerbahçe'nin antrenmanında sürpriz bir gelişme yaşandı. Sakatlığı nedeniyle aylardır tedavi gören Luan Peres bireysel çalışmalara başladı.

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29 yaşındaki Brezilyalı stoper çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve peş peşe ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Luan Peres'in saha çalışmalarına katıldığı görüntüler kulübün resmi internet sitesinden yayınlandı.

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Luan Peres'in dizinin son halini görenler gözlerine inanamadı. Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Luan Peres'in lisansı bu sezon askıya alınmıştı.

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