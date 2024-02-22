Fenerbahçe'nin yıldızı aylar sonra döndü. Dizinin son halini görenler şok oldu

Fenerbahçe; Süper Lig'in 26. haftasında cumartesi günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonları üzerinde duran Sarı-Lacivertliler'in idmanı dar alanda çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe'nin antrenmanında sürpriz bir gelişme yaşandı. Sakatlığı nedeniyle aylardır tedavi gören Luan Peres bireysel çalışmalara başladı.

29 yaşındaki Brezilyalı stoper çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve peş peşe ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Luan Peres'in saha çalışmalarına katıldığı görüntüler kulübün resmi internet sitesinden yayınlandı.

Luan Peres'in dizinin son halini görenler gözlerine inanamadı. Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Luan Peres'in lisansı bu sezon askıya alınmıştı.