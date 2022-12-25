Valencia'ya Arjantin'den talip

Télam haber ajansı, teknik direktör Gabriel Heinze'in yönetime verdiği transfer listesinde birinci sırada Valencia'nın olduğunu belirterek, Ekvatorlu futbolcunun sezon sonunda bedelsiz alınabileceğini duyurdu.
Telam ayrıca Newell's Old Boys'un Valencia'yı alamaması halinde Galatasaraylı İcardi'nin peşine düşeceğini yazdı.
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