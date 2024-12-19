Fenerbahçe’nin yıldızı Fransız ekibinin radarında

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsiyla’nın transfer listesi ortaya çıktı. Fransız basınında yer alan habere göre, Marsilya Başkanı Pablo Longoria’nın transfer açıklamasına dikkat çekilirken takımdan 3 oyuncunun gitmesinin beklendiği belirtildi. Habere göre, Elye Wahi, Amine Harit, Lilian Brassier ve Ismael Kone'nin devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

Öte yandan Fransız ekibinin almayı planladığı 3 oyuncu olduğu öğrenildi. Buna göre, Marsilya'nın transfer listesinde ise Freiburg'un sağ beki Kiliann Sildillia, Arsenal'in stoperi Jakub Kiwior ve Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek bulunuyor.

Haber detayında 3 futbolcunun da takımlarında oynama sürelerinin azaldığı vurgulanarak "Marsilya'nın planlarına uyan nispeten genç profiller" yorumu yapıldı.

İsmail Yüksek bu sezon Süper Lig'de 11 maçta forma giyerken 661 dakika sahada kaldı.