Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip

.Son dönemde Ocak ayında transferine izin verilmediği için mutsuz olduğu iddia edilen Sebastian Szymanski'ye talipler olduğu yazıldı...

EN BÜYÜK TALİPLERDEN BİRİ MİLAN

AC Milan bu yaz kadrosunu güçlendirmek için seçenekler arıyor. Gözünü San Siro'da büyük sükse yapabilecek Sebastian Szymanski'den ayırmıyor.

SOCİEDAD VE NAPOLİ DE GİRİŞİM YAPMIŞTI

Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusuyla ilgilenen tek kulüp AC Milan değil... Real Sociedad ve Napoli gibi kulüpler aylar öncesinden Szymanski'yi transfer etmek için girişim yapmıştı.



POLONYALININ BU SEZONKİ KARNESİ

Szymanski, bugüne kadar Fenerbahçe'de çıktığı 39 maçta 12 gol attı ve 14 asist yaptı. Mükemmel performanslarıyla Avrupa'nın birçok önemli kulübünün dikkatini çekmeyi başardı.