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Fenerbahçe yıldızını ezeli rakibine kaptırmadı

Vakıfbank'a Fenerbahçe şoku. Sarı - Lacivertlilerin yıldızı Melissa Vargas'ı transfer etmek isteyen Vakıfbank'a olumsuz yanıt geldi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 11:10
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Fenerbahçe'nin yıldızından ezeli rakibin transfer teklifine olumsuz yanıt

Fenerbahçe yıldızını ezeli rakibine kaptırmadı
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Sultanlar Ligi'nin şampiyonluk adaylarından Vakıfbank, sezon başında transfer ettiği Paola Egonu ile yollarını ayırmanın planlarını yaparken gözler bir diğer transfere çevrild.
CEV Şampiyonlar Ligi ve Sultanlar Ligi'nde sürpriz yenilgiler yaşayan Vakıfbank, Fenerbahçeli Melissa Vargas'ı transfer listesine ekledi.
İTALYAN BASINI YAZDI
İtalyan basının haberine göre sarı siyahlılar, Paola Egonu'nun boşluğunu yıldız bir oyuncu ile doldurmak istiyor. Eczacıbaşı'nın Tijana Boskovic ile sözleşme uzatması nedeniyle Sırp oyuncudan olumsuz dönüş alan Vakıfbank bu kez yönünü Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas'a çevirdi. Ancak Vakıfbank istediği yanıtı alamadı. Volleyball News'in haberine göre Melissa Vargas, Vakıfbank'ın teklifine olumlu yanıt vermedi.

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