Fenerbahçe yıldızını ezeli rakibine kaptırmadı

Sultanlar Ligi'nin şampiyonluk adaylarından Vakıfbank, sezon başında transfer ettiği Paola Egonu ile yollarını ayırmanın planlarını yaparken gözler bir diğer transfere çevrild.

CEV Şampiyonlar Ligi ve Sultanlar Ligi'nde sürpriz yenilgiler yaşayan Vakıfbank, Fenerbahçeli Melissa Vargas'ı transfer listesine ekledi.

İTALYAN BASINI YAZDI

İtalyan basının haberine göre sarı siyahlılar, Paola Egonu'nun boşluğunu yıldız bir oyuncu ile doldurmak istiyor. Eczacıbaşı'nın Tijana Boskovic ile sözleşme uzatması nedeniyle Sırp oyuncudan olumsuz dönüş alan Vakıfbank bu kez yönünü Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas'a çevirdi. Ancak Vakıfbank istediği yanıtı alamadı. Volleyball News'in haberine göre Melissa Vargas, Vakıfbank'ın teklifine olumlu yanıt vermedi.