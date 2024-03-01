Fenerbahçe'ye 10 milyonluk piyango vurdu. Kasası dolacak

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'ye 10 milyonluk piyango vurdu. Kasası dolacak
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kiraladığı Lincoln ve Miguel Crespo için yeni kulüpleri kararını verdi.

Devre arasında yabancı sayısını azaltmak için Miguel Crespo ve Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla kiralık gönderen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

İki oyuncunun gösterdiği performanstan memnun olan yeni kulüpleri, sözleşmelerindeki satın alma opsiyonunu devreye sokacak.

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VALLECANO VE BRAGANTINO MEMNUN KALDI
Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo, oynadığı 4 maçta sergilediği performans sonrası teknik heyetin güvenini kazandı. Sözleşme gereği ödenecek 4 milyon euro'luk ücretin yüzde 20'lik kısmı, oyuncuyu yetiştiren Estoril kulübüne ödenecek.

Lincoln Henrique'yi ise Brezilya ekibi Bragantino'ya kiralayan Fenerbahçe, oyuncunun sözleşmesine 6 milyon euro satın alma opsiyonu koymuştu.

Bragantino, takımla 6 maça çıkan ve 1 asist yapan 25 yaşındaki Lincoln'ün satın alma opsiyonunu kullanma kararı verdi.

Böylece Fenerbahçe'nin kasasına Crespo ve Lincoln'den 10 milyon euro gelecek.

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