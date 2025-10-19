Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü evinde 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Tarık Çetin Samsunspor maçının ardından bir kez daha kalesinde devleşti.

Fenerbahçe'nin sezon başında Rizespor'dan üçüncü kaleci olarak transfer ettiği Tarık Çetin, Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlığında iki maç üst üste şans bularak Sarı Lacivertliler'in topladığı 4 puanda yaptığı kurtarışlarla büyük pay sahibi oldu.

FotMob verilerine göre, maçta kalesine gelen 3'ü ceza sahası içinde olmak üzere 5 şutu kurtaran Tarık Çetin yaptığı kurtarışlarla 1,31'lik gol beklentisini önledi.

İRFAN CAN: "TARIK'IN MAŞALLAHI VAR"

Maçın ardından stat çıkışında İrfan Can Eğribayat da "Tarık'ın performansını nasıl buldun?" sorusuna "Maşallahı var. Devam edecek." diye yanıt verdi.