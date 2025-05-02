Fenerbahçe'ye Alexander Djiku piyangosu! Talibi çıktı

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Fenerbahçe'ye Alexander Djiku piyangosu! Talibi çıktı

Fenerbahçe'de bu sezon şans bulamayan ve kadroda düşünülmeyen Alexander Djiku ile yolların ayrılması planlanıyor. Bir süredir talibi çıkmayan deneyimli savunmacı için sarı-lacivertlilere iyi bir haber geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun önümüzdeki sezon için kadroda düşünmediği Alexander Djiku'ya eski takımı talip oldu. Ligue 1 ekibi Strasbourg, yeni sezonda savunma hattını tecrübeli bir isimle güçlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Fransız kulübü, 31 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna katmayı hedefliyor.

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Ligue 1'de Şampiyonlar Ligi potasının yalnızca bir puan gerisinde yer alan Strasbourg'un, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmesi halinde Djiku için resmi girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Fransız temsilcisi, 2022 yazında Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak kaptırdığı eski oyuncusunu yeniden renklerine bağlamak istiyor.

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