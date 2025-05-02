Fenerbahçe'ye Alexander Djiku piyangosu! Talibi çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun önümüzdeki sezon için kadroda düşünmediği Alexander Djiku'ya eski takımı talip oldu. Ligue 1 ekibi Strasbourg, yeni sezonda savunma hattını tecrübeli bir isimle güçlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Fransız kulübü, 31 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna katmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE BONSERVİSİ BEDELİ ÖDEMEMİŞTİ

Ligue 1'de Şampiyonlar Ligi potasının yalnızca bir puan gerisinde yer alan Strasbourg'un, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmesi halinde Djiku için resmi girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Fransız temsilcisi, 2022 yazında Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak kaptırdığı eski oyuncusunu yeniden renklerine bağlamak istiyor.