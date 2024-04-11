Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha. Yıldız oyuncusunu kaybetti

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Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha. Yıldız oyuncusunu kaybetti
Olympiakos maçının ilk yarısında Oosterwolde sakatlanmıştı. Bu kez de Fred sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Fenerbahçe; Yunan ekibi Olympiakos karşısında 3-0 yenik durumdan skoru 3-2'ye getirdi.

Büyük sevinç yaşayan Sarı-Lacivertli ekipte moralleri bozan iki gelişme yaşandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Oosterwolde oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Mücadelenin 73. dakikasında sarı kart gören Fred cezalı duruma düştü.

Brezilyalı yıldız, 18 Nisan Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

Bu arada Olympiakos deplasmanında Osayi’yi düşürerek penaltıya sebep olan Retsos, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Olympiakoslu oyuncu Kadıköy’deki rövanş öncesi cezalı duruma düştü.

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