Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder'den sevindirici haber

Fenerbahçe, milli aranın ardından Atakaş Hatayspor ile oynayacağı lig mücadelesinin antrenmanlarına devam etti. Sarı Lacivertliler'in milli yıldızı Cengiz Ünder ise sakatlığını atlattı ve takımla beraber çalışmaya başladı.