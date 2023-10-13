Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder'den sevindirici haber

Fenerbahçe, milli aranın ardından Atakaş Hatayspor ile oynayacağı lig mücadelesinin antrenmanlarına devam etti. Sarı Lacivertliler'in milli yıldızı Cengiz Ünder ise sakatlığını atlattı ve takımla beraber çalışmaya başladı.

KAYNAK: AA
Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder'den sevindirici haber

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor'la 22 Ekim Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.

Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder ise takımla çalışmalara başladı.

Salonda core, kuvvet ve dayanıklılık idmanlarıyla başlayan antrenmanın saha etabında ise koşu, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi.

İki gruba ayrılarak 5'e 2 çalışan Fenerbahçeli oyuncular, dar alanda yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip çalışmalarına yarın devam edecek.

(AA)

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