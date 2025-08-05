Fenerbahçe'ye Ederson teklif edildi! Karar çıktı

Yabancı kaleci arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Manchester City'nin Brezilyalı yıldız eldiveni Ederson'un sarı lacivertli kulübe de önerildiği ortaya çıktı.

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Ederson’un menajeri, kalecisini önce Galatasaray’a sundu ancak ilk teklif kabul edilmedi. Menajeri sonrasında aynı şartlarla Fenerbahçe’ye de oyuncuyu önerdi.

31 yaşındaki futbolcu için City'nin 15 milyon euro bonservis bedeli, oyuncunun ise 3+1 yıllık sözleşme ve yıllık 10 milyon euro istediği belirtildi.

???????? Fenerbahçe’ye Ederson önerisi! ???????? Galatasaray süreci takipte…



???? Ederson’un menajeri, kalecisini önce Galatasaray’a sundu. İlk teklif şu an kabul görmedi, süreç takip ediliyor.



???? Aynı şartlarla Fenerbahçe’ye de oyuncuyu önerdiler (aracılar üzerinden).



???? City 15M€… pic.twitter.com/7Pqhyr1afs — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) August 5, 2025

'UYGUN BULUNMADI'

Fenerbahçe yönetiminin transfere sıcak bakmadığını aktaran Sercan Hamzaoğlu şu bilgileri paylaştı:

"Fenerbahçe’ye önerilen Ederson, temsilcisinden gelen şartlar ve mevcut planlar doğrultusunda şu aşamada uygun bulunmadı. Bu nedenle resmi bir teklif yapılmayacak. Listede belirlenen kalecilerle görüşmelere devam edilecek. "