Fenerbahçe'ye Ederson teklif edildi! Karar çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye Ederson teklif edildi! Karar çıktı

Galatasaray'ın gündemindeki Ederson'un menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye de önerildiği ve sarı lacivertli kulübün transferle ilgili kararını verdiği öğrenildi.

Yabancı kaleci arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Manchester City'nin Brezilyalı yıldız eldiveni Ederson'un sarı lacivertli kulübe de önerildiği ortaya çıktı.

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Ederson’un menajeri, kalecisini önce Galatasaray’a sundu ancak ilk teklif kabul edilmedi. Menajeri sonrasında aynı şartlarla Fenerbahçe’ye de oyuncuyu önerdi.

31 yaşındaki futbolcu için City'nin 15 milyon euro bonservis bedeli, oyuncunun ise 3+1 yıllık sözleşme ve yıllık 10 milyon euro istediği belirtildi.

'UYGUN BULUNMADI'

Fenerbahçe yönetiminin transfere sıcak bakmadığını aktaran Sercan Hamzaoğlu şu bilgileri paylaştı:

"Fenerbahçe’ye önerilen Ederson, temsilcisinden gelen şartlar ve mevcut planlar doğrultusunda şu aşamada uygun bulunmadı. Bu nedenle resmi bir teklif yapılmayacak. Listede belirlenen kalecilerle görüşmelere devam edilecek. "

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