Fenerbahçe'ye Elazığ'dan 4 transfer birden

Fenerbahçe'nin Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü'nden 4 transfer yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye Elazığ'dan 4 transfer birden

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Antrenörü Milli Atlet Hasan Turğut’un yetiştirdiği 4 sporcunun Fenerbahçe Atletizm Kulübü’ne transfer olduği belirtildi.

Fanatik'teki habere göre; Hasan Tuğrul’un koordinesinde çalışmalarına devam eden Utku Doğan 800 metreyi 2 dakika da koşarak Türkiye 3'üncülüğü, Kadir Ozan Oğuz 1500 metreyi 4 dakika 16 saniyede koşarak Türkiye 6’ncılığını, Yusuf Şanlı 3000 metreyi 9 dakika 3 saniyede koşarak Türkiye 7'nciliğini, Azat Aydemir 1500 metreyi 4 dakika 31 saniyede koşarak Anadolu Bölge 5’inciliğini elde etti.

Büyük kulüplerin peşine düştüğü Elazığlı sporcular Utku Doğan, Kadir Ozan, Yusuf Şanlı ve Azat Aydemir Fenerbahçe Atletizm Kulübü’nü tercih etti.

Öne Çıkanlar
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Remzi Çayır'dan Filistin Büyükelçiliğine ziyaret Siyaset
Remzi Çayır'dan Filistin Büyükelçiliğine ziyaret
Ağzını aramak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağzını aramak deyiminin anlamı nedir?
Kargo şirketine girdi personel gözlerine inanamadı Gündem
Kargo şirketine girdi personel gözlerine inanamadı
İŞKUR'da en fazla açık iş ilanı olan meslekler belli oldu Gündem
İŞKUR'da en fazla açık iş ilanı olan meslekler belli oldu
Beşiktaş'ta flaş gelişme. Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi devreye girdi Spor
Beşiktaş'ta flaş gelişme. Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi devreye girdi
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı Gündem
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Gazze'deki yaralı siviller Şifa Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor Dünya
Gazze'deki yaralı siviller Şifa Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor