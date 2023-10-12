Fenerbahçe'ye Elazığ'dan 4 transfer birden

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Antrenörü Milli Atlet Hasan Turğut’un yetiştirdiği 4 sporcunun Fenerbahçe Atletizm Kulübü’ne transfer olduği belirtildi.

Fanatik'teki habere göre; Hasan Tuğrul’un koordinesinde çalışmalarına devam eden Utku Doğan 800 metreyi 2 dakika da koşarak Türkiye 3'üncülüğü, Kadir Ozan Oğuz 1500 metreyi 4 dakika 16 saniyede koşarak Türkiye 6’ncılığını, Yusuf Şanlı 3000 metreyi 9 dakika 3 saniyede koşarak Türkiye 7'nciliğini, Azat Aydemir 1500 metreyi 4 dakika 31 saniyede koşarak Anadolu Bölge 5’inciliğini elde etti.

Büyük kulüplerin peşine düştüğü Elazığlı sporcular Utku Doğan, Kadir Ozan, Yusuf Şanlı ve Azat Aydemir Fenerbahçe Atletizm Kulübü’nü tercih etti.